ТАСС: взрывы прозвучали в Измаиле на юге Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в городе Измаиле Одесской области на юге Украины в ночь на 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Последствия случившегося пока не уточняются. Местные власти никак не комментировали произошедшее.

Вечером 23 ноября взрывы также прозвучали в Харькове. Вскоре после этого в городе вспыхнул сильный пожар. СМИ также сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.

Ранее российские войска провели серию ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам РФ. Атаки были направлены на предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ.

Кроме того, российские военные поразили места сборки, хранения и подготовки ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.