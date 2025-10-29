Курс о работе с соцсетями открылся в 11 центрах "Московского долголетия"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В 11 центрах "Московского долголетия" открылся курс по обучению работе с соцсетями. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Идея появилась после совместного исследования проекта "Московского долголетия" и одной из крупных социальных сетей, объяснил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Старшее поколение является активной частью цифрового сообщества – 91% используют интернет для записи к врачу, совершения финансовых операций, а также для поиска информации и общения. Кроме того, 69% опрошенных заходят в соцсети ежедневно, а 30% – хотели бы научиться делиться личным контентом.

"Для них мы решили организовать программу "Школа социальных сетей", где москвичей старшего поколения познакомят с азами работы нескольких платформ – от процесса регистрации до публикации собственного контента. Новый курс дополнит программу проекта по обучению цифровым технологиям и поможет жителям столицы быть в курсе последних тенденций", – подчеркнул Филиппов.

Занятия подойдут как тем, кто еще не регистрировался в социальных сетях, так и тем, у кого уже есть личные страницы, однако нет уверенных навыков их использования. Эксперты познакомят участников с азами работы на трех платформах, таких как "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Дзен".

Специалисты объяснят, как правильно заполнять свой профиль, управлять лентой новостей, использовать реакции, а также добавлять друзей, переписываться и создавать групповые чаты.

Кроме того, слушателям курса расскажут о безопасном общении и об использовании соцсетей для самовыражения. Каждый участник получит специальную рабочую тетрадь для пометок, в которой будут отражены темы занятий. После того как курс закончится, ее можно будет использовать как шпаргалку для самостоятельного освоения Сети.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что за 7,5 года участниками "Московского долголетия" стали почти 700 тысяч москвичей. Сейчас в городе работают больше 140 центров проекта, а их сеть постоянно расширяется и охватывает почти все районы.

Старшее поколение больше всего интересуется курсами по цифровой грамотности, истории, краеведению, а также экскурсиями по Москве.

