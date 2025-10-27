Москвичи старше 55 лет смогут записаться на эксклюзивную водную экскурсию

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Москвичи старше 55 лет смогут записаться на эксклюзивную экскурсию по Москве-реке. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что водные экскурсии, которые были запущены в этом году в рамках проекта "Московское долголетие", вызвали большой отклик среди участников. За лето их посетили более 40 тысяч раз.

"В текущем сезоне в партнерстве с флотилией Radisson Royal мы запускаем эксклюзивные речные прогулки с обзорной экскурсией", – рассказала она.

Начинаться экскурсия будет на причале у гостиницы Radisson Collection Hotel Moscow. Она будет проходить ежедневно, дважды в день. Во время прогулки на яхте, которая рассчитана на 100 гостей, участники смогут увидеть достопримечательности столицы и услышать много интересных фактов.

Яхты ледового класса позволят совершить прогулку в любую погоду. А гиды "Московского долголетия" отмечают, что Москва особенно интересна в холодный сезон.

Заммэра добавила, что в рамках спецрейсов по пятницам москвичи старшего поколения смогут попасть на музыкальные вечера и встретиться с долгожителями, среди которых – деятели науки, спорта, искусства и культуры. Встречи с известными гостями будут проходить в формате бесед. Они расскажут о своей жизни и ответят на все интересующие вопросы.

За сезон можно будет совершить одну такую поездку.

