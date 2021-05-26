Благотворительный фонд "АиФ" запустил акцию "100 Друзей для Детей"

В преддверии Всемирного дня защиты ребенка благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце" запустил акцию "100 Друзей для Детей", сообщает сайт "Аргументы и факты". Она направлена на поддержку детей, больных муковисцидозом, и популяризацию ежемесячной подписки на благотворительные пожертвования на странице 100aif.ru.
Лицом этой акции стала 7-летняя Маша Костылева из Перми. Фонд оперативно помогает Костылевым с лекарствами и медицинским оборудованием, поэтому девочка вот уже целых 3 года может жить и учиться, не боясь осложнений и не проводя долгие недели в больницах.
Благодаря ежемесячным перечислениям от многих людей в адрес фонда его подопечные могут расти как обычные дети: учиться в школах, а не дома, заниматься спортом, побеждать в конкурсах и жить активной жизнью десятки лет.
Фонд "АиФ. Доброе сердце" оказывает помощь больным детям и взрослым из разных регионов страны в оплате операций, дорогостоящего медицинского оборудования и жизненно важных лекарств, не входящих в перечень ОМС.
За 15 лет работы организация помогла 9 960 детям и взрослым на сумму свыше 871 миллиона рублей. А подопечных поддерживают более 35 000 благотворителей.
Фонд постоянно ищет новых друзей, чтобы поддерживать еще большее количество детей. Стать другом просто: достаточно подписаться на ежемесячное пожертвование на странице 100aif.ru.
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