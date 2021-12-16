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Общество

16 декабря, 20:34

Ученые рассказали о пользе сна без одежды

общество

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Американские ученые заявили о пользе сна без одежды, в том числе без нижнего белья. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалисты пояснили, что пижамы часто закручиваются во время сна и мешают здоровому кровотоку, из-за чего возникают отечности конечностей и лица. При этом тело без одежды лучше поддерживает собственную температуру и позволяет коже дышать, снижая риск высыпаний.

Также ученые обнаружили, что сон без одежды помогает похудеть. Тело тратит больше энергии на обогрев, расходуя калории, в связи с чем ускоряется метаболизм. Скинуть несколько килограммов не получится, но это может стать помощью в борьбе с лишним весом.

Ранее кардиологи вычислили лучшее время для отхода ко сну. Люди, которые ложатся спать в промежуток между 22:00 и 23:00, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний, чем те, кто ложится раньше или позже.

"Доктор 24": сон

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