Ученые рассказали о пользе сна без одежды

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Американские ученые заявили о пользе сна без одежды, в том числе без нижнего белья. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Специалисты пояснили, что пижамы часто закручиваются во время сна и мешают здоровому кровотоку, из-за чего возникают отечности конечностей и лица. При этом тело без одежды лучше поддерживает собственную температуру и позволяет коже дышать, снижая риск высыпаний.
Также ученые обнаружили, что сон без одежды помогает похудеть. Тело тратит больше энергии на обогрев, расходуя калории, в связи с чем ускоряется метаболизм. Скинуть несколько килограммов не получится, но это может стать помощью в борьбе с лишним весом.
Ранее кардиологи вычислили лучшее время для отхода ко сну. Люди, которые ложатся спать в промежуток между 22:00 и 23:00, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний, чем те, кто ложится раньше или позже.
"Доктор 24": сон
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