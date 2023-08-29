Москвичи рассказали, сколько денег тратят на еду на работе

Москва оказалась на первом месте в списке городов, жители которых на работе тратят наибольшую сумму денег на покупку обеда. По подсчетам аналитиков, в среднем эта статья расходов для москвичей составляет 400 рублей. Рассказываем подробности и выясняем, чем предпочитают питаться горожане на работе.



Расходы на обед

В столице 82% работников обедают полностью за свой счет и в среднем тратят на это 400 рублей в день, показало исследование SuperJob. Таким образом, по данным аналитиков, москвичи расходуют больше денег на питание, чем жители других городов. На втором месте после Москвы оказался Санкт-Петербург.

Петербуржцы в среднем обедают на сумму в 350 рублей. Третье место делят Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Жители этих городов платят 340 рублей за еду на обеденном перерыве. Меньше всех тратят работники в Омске, Самаре, Уфе и Краснодаре. Для них стоимость обеда в среднем выходит в 310 рублей.





из данных сервиса SuperJob Среднестатистический россиянин тратит на обеды 350 рублей ежедневно, за год сумма выросла на 6% (330 рублей в 2022 году). Россияне старше 45 лет экономнее тех, кто моложе: траты на обед составляют в среднем 310 и 360 рублей соответственно.

В исследовании также отмечается, что сумма трат на обед зависит от дохода человека. Например, те, кто ежемесячно получает менее 50 тысяч, выделяют на покупку еды 310 рублей. В свою очередь, сотрудники, чья зарплата выше 80 тысяч, тратят 370 рублей на обед.



Лень готовить?

Житель столицы Никита обычно обедает в столовой недалеко от работы, если хочет еды, приближенной к домашней, или же в заведениях фастфуда, где можно самостоятельно собрать бутерброд из разных ингредиентов. В беседе с Москвой 24 он уточнил, что, как правило, тратит не более 300 рублей в день.





Никита москвич Мой хит этого лета – брать пару кусочков пиццы в супермаркете неподалеку и идти обедать на скамейку в ближайший уютный двор. Солнце, хорошая погода, вкусная еда. Таким образом совмещаю обед и отдых.

В свою очередь, у москвички Марины особый режим питания. Из-за аллергии девушке разрешено употреблять не все продукты, поэтому удобнее готовить самой, чем изучать меню ресторанов или же состав блюд в доставке.

"Но все-таки два, а иногда и три раза в неделю даю себе расслабиться. Заказываю еду в офис или же хожу в кафе рядом с работой. Мне в блюдах с точки зрения состава особо не разбежаться. Поэтому я заказываю рис, овощи или гречку, картофель, какое-то мясо и легкий салат, например свеклу с орехами или же салат из огурцов, помидоров, зелени – что-то очень простое", – пояснила она в беседе с Москвой 24.

По словам Марины, на такие обеды она обычно тратит сумму в пределах 500–700 рублей.



Житель столицы Дмитрий рассказал Москве 24, что предпочитает и заказывать, и готовить самостоятельно – все зависит от настроения. В среднем он тратит на питание в обед около 400 рублей.

"Могу хинкали съесть, могу онигири (блюдо японской кухни. – Прим. ред.) с салатом. Люблю вьетнамскую еду: фо-бо, рис, блинчики нэмы. Иногда хожу в столовую. Там обычно беру суп, пюре с куриной отбивной, компот", – перечисляет он.

Москвичка Ангелина отдает предпочтение готовой еде из магазинов или походам в кафе и рестораны на бизнес-ланчи. В беседе с Москвой 24 девушка рассказала, что в последние месяцы готовить просто лень.





Ангелина москвичка Мне нравится китайская и японская кухня, часто бываю там. Например, заказываю роллы, острые супы или разную лапшу.

В магазине, по словам девушки, она покупает обычную еду. Например, рис, гречку, пюре и мясные продукты. В среднем на обед в рабочее время приходится тратить 400–500 рублей, подытожила Ангелина.

