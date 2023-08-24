13:36Общество
Диетолог назвала самые частые причины тяги к мучному
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Тяга к мучному может указывать на стресс и недостаток глюкозы в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По ее словам, мучное относится к категории углеводов, которые в организме очень быстро превращаются в глюкозу.
"Есть сладкое и мучное хочется при гипогликемии, когда падает концентрация глюкозы в крови. Очень часто это бывает после физических нагрузок", – пояснила эксперт.
Кроме того, желание употреблять мучные продукты может провоцировать стресс. "Очень часто нам хочется мучного в результате стресса, когда у нас идет сильный выброс инсулина после работы контринсулярных гормонов, в частности кортизола", – пояснила Мухина.
Также желание съесть мучное может быть связано с определенными пищевыми пристрастиями, которые возникают, например, при беременности, заключила специалист.
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