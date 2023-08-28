В ГД предложили проводить профилактическую работу для разъяснения вреда фастфуда

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В России необходимо вести профилактическую работу с гражданами и объяснять им, какое влияние оказывает фастфуд на здоровье человека, заявил депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Об этом сообщает RT.

Таки образом он прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова запретить сетям фастфуда организовывать призовые лотереи среди клиентов.

"Фастфуды в целом вредны. Но люди ходят в фастфуды не из-за хорошей жизни. Это экономия денег и времени", – отметил Хамзаев.

По его словам, акции, которые проводят рестораны быстрого питания, не могут быть ограничены с точки зрения свободных торгово-экономических отношений, в связи с чем депутат выступил с предложением вывести данную продукцию в категорию опасной для здоровья.

"Но я не могу сказать, что это поддержит большинство", – резюмировал парламентарий.

Ранее Орлов направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко письмо, в котором предложил запретить сетям фастфуда проводить призовые лотереи среди своих клиентов в России.

По его словам, ряд зарубежных и российских специалистов неоднократно подчеркивали, что частое потребление фастфуда приводит к проблемам со здоровьем, а акции направлены на постоянных клиентов, которые либо должны, либо уже покупают продукцию на определенную сумму.



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