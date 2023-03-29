Врач объяснила, как распознать опасные для здоровья роллы

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При заказе роллов в ресторане или их покупке в магазине нужно строго следить за сроком изготовления, запахом и внешним видом блюда. Это поможет избежать отравления, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

Ранее Роскачество провело исследование роллов "Филадельфия", которое показало, что в 40% закупленных наборов имеется кишечная палочка. При этом в 100% блюд выявлено превышение по количеству микроорганизмов. Анализировались роллы, купленные в ресторанах, магазинах, службах доставки, а также в торговых сетях.





Александра Ноев врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Обязательно обращайте внимание на запах и внешний вид. Рис должен быть белого цвета, кусочек рыбы – без пятен. Сыр и овощи тоже должны иметь свежий вид. Кроме того, посмотрите на чистоту витрины. Персонал обязательно должен быть в головных уборах, защитной одежде и перчатках. Лучше всего, когда блюдо готовят при вас.

Согласно санитарным нормам, срок годности не должен превышать 12 часов, а есть роллы стоит не чаще раза в неделю и не больше шести штук в одной порции, отметила врач.

"Желательно употреблять их в обеденное время, а не на ужин, поскольку в стандартной порции содержится примерно 280–330 калорий. Большое количество простых углеводов в белом рисе и соль в соевом соусе никому не полезны. Особенно людям с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, у кого проблемы с суставами", – рассказала специалист.

Диетолог также пояснила, что кишечная палочка, которую нашли в роллах, в большинстве случаев является безвредной. Однако есть штаммы, которые могут вызывать опасные пищевые расстройства.





Александра Ноев врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Например, энтеропатогенная палочка вызывает приступы острой диареи, общей интоксикации, которая длится до 10 дней. Симптомы заражения – боль в животе и диарея, нередко с кровью. Могут наблюдаться лихорадка и рвота.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев предупредил, что употребление роллов, суши и других японских блюд с добавлением сырой рыбы увеличивает риск инфицирования паразитами. Нейтрализовать же угрозу можно с помощью имбиря и васаби, подаваемых к японским блюдам, отметила врач Лариса Алексеева.

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