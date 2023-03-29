15:58Общество
Врач объяснила, как распознать опасные для здоровья роллы
Фото: depositphotos/Kesu01
При заказе роллов в ресторане или их покупке в магазине нужно строго следить за сроком изготовления, запахом и внешним видом блюда. Это поможет избежать отравления, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.
Ранее Роскачество провело исследование роллов "Филадельфия", которое показало, что в 40% закупленных наборов имеется кишечная палочка. При этом в 100% блюд выявлено превышение по количеству микроорганизмов. Анализировались роллы, купленные в ресторанах, магазинах, службах доставки, а также в торговых сетях.
Согласно санитарным нормам, срок годности не должен превышать 12 часов, а есть роллы стоит не чаще раза в неделю и не больше шести штук в одной порции, отметила врач.
"Желательно употреблять их в обеденное время, а не на ужин, поскольку в стандартной порции содержится примерно 280–330 калорий. Большое количество простых углеводов в белом рисе и соль в соевом соусе никому не полезны. Особенно людям с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, у кого проблемы с суставами", – рассказала специалист.
Диетолог также пояснила, что кишечная палочка, которую нашли в роллах, в большинстве случаев является безвредной. Однако есть штаммы, которые могут вызывать опасные пищевые расстройства.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев предупредил, что употребление роллов, суши и других японских блюд с добавлением сырой рыбы увеличивает риск инфицирования паразитами. Нейтрализовать же угрозу можно с помощью имбиря и васаби, подаваемых к японским блюдам, отметила врач Лариса Алексеева.
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