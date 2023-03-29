В Федерации рестораторов призвали не паниковать из-за кишечной палочки в роллах

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Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил, что не стоит паниковать из-за обнаруженной кишечной палочки в роллах "Филадельфия". Об этом сообщает Daily Storm.

"Никаким крахом бизнеса это не станет. Там процент очень маленький обнаружен. У нас просто требования более жесткие, чем на Западе. Мы с этим живем. Не надо это воспринимать столь резко", – сказал он.

По словам собеседника издания, такие бактерии присутствуют на кухне любого человека, от них не получится избавиться.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина также не сочла кишечную палочку опасной. Об этом она рассказала телеканалу "360".

"Кишечная палочка вообще-то и так в нас живет. Это такой условно патогенный сожитель, который при нормальной работе иммунной системы спокойно себе существует в организме", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что при определенных условиях бактерии будут размножаться и оказывать вредное воздействие на организм. Специалист объяснила, что извне кишечная палочка может проникнуть через грязные руки, зараженные продукты и воду. Эксперт предположила, что повара могли не поместить заготовку в холодильник в нужное время.

"Такие продукты не могут долго находиться вне своего температурного режима", – указала Соломатина.

В свою очередь, врач-диетолог Наталья Денисова добавила, что ради собственной безопасности следует обращать внимание на место производства продукта и его производителя. Она уточнила, что в сырой рыбе могут находиться и глисты, сообщает "Радио 1".

"Важно смотреть и на внешний вид, можно понюхать, потому что это скоропортящийся продукт. Если мы заказываем доставку, что сейчас очень модно, конечно, стоит выбирать какого-то проверенного производителя", – отметила врач.

Ранее Роскачество проверило роллы "Филадельфия", закупленные в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах, службах доставки и торговых сетях, и выявило многочисленные несоответствия по показателям безопасности. В 40% исследованных роллов нашли кишечную палочку. При этом в 100% проверенных роллов установили превышения по количеству микроорганизмов.

"ГОСТ шоу": роллы

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