Массовое отравление грибами произошло в Геленджике

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Больше 10 человек отравились грибами в Геленджике и его окрестностях. Об этом заявил заместитель главврача по медчасти городской больницы Роман Кондратенко.

В настоящее время в реанимации городской больницы Геленджика продолжают оставаться 3 человека, а еще двое находятся в краевых медицинских учреждениях. По словам заместителя главврача, в них выявлены тяжелейшие отравления грибами.

"Они характеризуются синдромами полиорганной недостаточности, почечной и печеночной недостаточности. Больные у нас получают достаточно серьезную терапию в реанимационных условиях", – передала слова специалиста замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова в своем телеграм-канале.

Врач предположил, что причина отравления в том, что люди невнимательно относятся к сбору грибов. Им могли попадаться ложный царский гриб, ложные опята и другие грибы. По его словам, лишь одного такого гриба достаточно для серьезного вреда.

Среди пострадавших люди разных возрастов, включая 22-летнего и 70-летнего пациента, и одну беременную. Кондратенко призвал граждан тщательнее сортировать грибы, а в случае сомнений лучше выбросить его. Если человек совсем не разбирается в них, то лучше купить их в магазине.

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