Путин освободил врачей от уголовной ответственности за небезопасные услуги

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В России медицинских работников освободили от уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Ответственность по статье, куда вносятся изменения, составляет до 10 лет лишения свободы в случае, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Примечание уточняет, что действие статьи не будет распространяться на медработников.

При этом освобождение врачей от ответственности по данной статье не означает их полного освобождения от уголовной ответственности. Об этом ранее заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

По его словам, если состав преступления по статье "Халатность" будет доказан, то врача подвергнут уголовному преследованию.

