Суд в Польше утвердил отмену штрафов "Газпрому" и строившим "Северный поток – 2" фирмам

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Апелляционный суд в Польше утвердил решение об отмене штрафов, которые ранее были наложены польским управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) на компанию "Газпром" и другие фирмы, которые помогали в строительстве "Северного потока – 2". Об этом пишет Puls Biznesu.

Уточняется, что штрафы на сумму около 58 миллионов долларов по текущему курсу были наложены на следующие компании: Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В свою очередь, "Газпром" должен был выплатить 7,2 миллиарда долларов.

Как отмечается в материале, суд отклонил жалобу UOKiK на решение суда первой инстанции, который в 2022 году отменил все штрафы по данному делу.

В 2020 году польское управление по охране конкуренции и потребителей оштрафовало "Газпром" и сотрудничающие с ним пять европейских компаний, участвующие в строительстве "Северного потока – 2". Также от них потребовали расторгнуть партнерский договор.

Глава управления Томаш Хрустный тогда уточнил, что фирмы должны расторгнуть договор в течение 30 дней после получения решения, которое может быть оспорено.



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