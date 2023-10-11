Путин назвал подрыв "Северных потоков" актом терроризма на госуровне

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Взрывы на "Северных потоках" являются актами международного терроризма на государственном уровне. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

При этом президент РФ выразил удивление тому, что в Европе никто не расследует это происшествие. Также он подчеркнул, что обращения российских властей касательно участия в расследовании дела попросту игнорируются.

"Потому что просто так какая-то команда людей, которая вдруг решила взорвать газопроводы, самостоятельно, без поддержки на государственном уровне такой акт совершить не могла бы", – добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках", и не исключил, что результатов у последнего в итоге не будет. Путин также указал на возможную причастность США к случившемуся. В этой связи он напомнил заявление президента Штатов, который обещал сделать все для прекращения поставок российских энергоносителей в Европу.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

Сеймур Херш опубликовал новые подробности взрывов на "Северных потоках"