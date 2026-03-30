Кадыров заявил, что ситуация с паводком в Чечне сложная, но контролируемая

Ситуация с непогодой и паводками в Чечне остается сложной, но контролируемой. Жертв и пострадавших среди населения нет, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

29 марта в Чечне ввели режим чрезвычайной ситуации для защиты местных граждан и устранения последствий непогоды. Сильные дожди фиксировались в регионе с 28 марта. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты.

Кадыров сообщил, что осмотрел мост в Аргуне, который получил критические повреждения в результате паводка. Специалисты уже проводят демонтаж конструкции, на этом месте будет возведен новый мост шириной в восемь полос.

Всего в республике было повреждено 17 мостов, в том числе два пешеходных. Также подтоплены жилые дома и придворовые территории в ряде населенных пунктов, зафиксированы размывы дорог и повреждения объектов инфраструктуры.

"Сложная обстановка наблюдается и в Гудермесском районе. Из-за резкого подъема уровня воды была организована эвакуация жителей населенных пунктов Кундухово и Брагуны. Все меры приняты своевременно, с приоритетом обеспечения безопасности людей", – добавил Кадыров.

По его словам, профильные службы продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия стихии.

Сложная ситуация из-за неблагоприятных погодных условий также зафиксирована в Дагестане. Дождь и сильный ветер наблюдаются в Махачкале с 27 марта. Вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

Из-за непогоды в Дагестане произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления и сбои в работе транспорта. По последним данным, подача электроэнергии восстановлена для 70% пострадавших от стихии жителей республики.

Более 3,3 тысячи человек эвакуированы из подтопленных районов Дагестана. Предварительно, после выпадения сильных осадков остаются подтопленными 760 жилых домов и 950 придворных участков.