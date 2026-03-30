Кадыров заявил, что ситуация с паводком в Чечне сложная, но контролируемая

Ситуация с непогодой и паводками в Чечне остается сложной, но контролируемой. Жертв и пострадавших среди населения нет, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

29 марта в Чечне ввели режим чрезвычайной ситуации для защиты местных граждан и устранения последствий непогоды. Сильные дожди фиксировались в регионе с 28 марта. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты.

Кадыров сообщил, что осмотрел мост в Аргуне, который получил критические повреждения в результате паводка. Специалисты уже проводят демонтаж конструкции, на этом месте будет возведен новый мост шириной в восемь полос.

Всего в республике было повреждено 17 мостов, в том числе два пешеходных. Также подтоплены жилые дома и придворовые территории в ряде населенных пунктов, зафиксированы размывы дорог и повреждения объектов инфраструктуры.

"Сложная обстановка наблюдается и в Гудермесском районе. Из-за резкого подъема уровня воды была организована эвакуация жителей населенных пунктов Кундухово и Брагуны. Все меры приняты своевременно, с приоритетом обеспечения безопасности людей", – добавил Кадыров.

По его словам, профильные службы продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия стихии.

Сложная ситуация из-за неблагоприятных погодных условий также зафиксирована в Дагестане. Дождь и сильный ветер наблюдаются в Махачкале с 27 марта. Вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

Из-за непогоды в Дагестане произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления и сбои в работе транспорта. По последним данным, подача электроэнергии восстановлена для 70% пострадавших от стихии жителей республики.

Более 3,3 тысячи человек эвакуированы из подтопленных районов Дагестана. Предварительно, после выпадения сильных осадков остаются подтопленными 760 жилых домов и 950 придворных участков.

В Чечне из‑за мощных ливней подтоплено почти 2 тысячи домов

Читайте также


происшествияпогодарегионы

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

