30 марта
Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидается в Москве 30 марта
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 30 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах 16–18 градусов тепла, по области – 13–18 градусов.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до плюс 3 градусов, а в Подмосковье – до нуля градусов.
Майское тепло будет наблюдаться в Москве на протяжении всей рабочей недели. В связи с этим синоптики не исключают установления новых температурных рекордов.
При этом в предстоящее лето жители Москвы могут столкнуться с очередной волной тепла с аномально жаркой и сухой погодой на фоне глобального потепления.
