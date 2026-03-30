Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидается в Москве 30 марта

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 30 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах 16–18 градусов тепла, по области – 13–18 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 3 градусов, а в Подмосковье – до нуля градусов.

Майское тепло будет наблюдаться в Москве на протяжении всей рабочей недели. В связи с этим синоптики не исключают установления новых температурных рекордов.

При этом в предстоящее лето жители Москвы могут столкнуться с очередной волной тепла с аномально жаркой и сухой погодой на фоне глобального потепления.