Бастрыкин взял под контроль дело о смерти подростка от инсульта в Курской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о смерти подростка в Курской области, передала пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 14-летний подросток скончался из-за инсульта. Мать мальчика считает, что смерти ребенка можно было избежать, если бы медпомощь оказали своевременно.

СК завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Бастрыкин поручил доложить о ходе его расследования.

Кроме того, Бастрыкин поручил возбудить дело из-за конфликта подростков со стрельбой в этом же регионе. В СМИ отмечали, что в Железногорске 14-летний юноша, состоящий на профилактическом учете, во время ссоры со сверстником выстрелил ему в ногу из пневматического пистолета.