Учителем года в России стал математик Михаил Гуров из Ростовской области

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020" стал преподаватель математики Михаил Гуров из Ростовской области, сообщает РИА Новости.

Финал конкурса проходит в Волгограде. До последнего испытания дошли 5 из 85 участников. Победителя объявил ректор МГУ и член жюри конкурса Виктор Садовничий.

Гуров получил хрустального пеликана. Он десять лет преподает математику в 9-х и 10-х классах в одном из лицеев Ростова-на-Дону.

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что по традиции назначит победителя своим советником. Он будет советоваться с Гуровым по вопросам методики преподавания, системы оплаты труда, а также повышения статуса учителя.

В декабре в столице назвали победителей и призеров метапредметной олимпиады "Московский учитель". В олимпиаде участвовали свыше 13 тысяч педагогов, 664 из которых стали призерами, а 71 – победителями. В этом году финал проходил дистанционно.

Участники олимпиады повысили свое мастерство и получили новые умения для создания единой образовательной среды московской школы.

Во время конкурсных испытаний педагогам предлагалось решить задачи не по своему предмету, составить задания для формирования функциональной грамотности учеников, разработать план современного урока и проверить школьные работы по заданным критериям.