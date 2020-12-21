Подведены итоги олимпиады "Московский учитель"

07:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице назвали победителей и призеров метапредметной олимпиады "Московский учитель", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В олимпиаде участвовали свыше 13 тысяч педагогов, 664 из которых стали призерами, а 71 – победителями. В этом году финал проходил дистанционно.
"Московских учителей всегда отличала способность находить время для профессионального развития. Это важно для того, чтобы педагог говорил на одном языке со своими учениками, которые воспринимают цифровую реальность как естественную среду обитания и готовы учиться с использованием возможностей электронных ресурсов", – заявил директор Городского методического центра Андрей Зинин.
По его словам, участники олимпиады повысили свое мастерство и получили новые умения для создания единой образовательной среды московской школы.
Во время конкурсных испытаний педагогам предлагалось решить задачи не по своему предмету, составить задания для формирования функциональной грамотности учеников, разработать план современного урока и проверить школьные работы по заданным критериям.
21 декабря запустят регистрацию педагогических команд для участия в конкурсе "Учителя года Москвы – 2021". Победители и призеры "Московского учителя" смогут войти в состав школьных команд или стать их капитанами.
Ранее московские школьники стали лидерами междисциплинарного командного блицтура V Международной олимпиады мегаполисов.
Учащиеся столичных школ набрали 69 баллов при возможных 80. В данном туре турнира победа досталась также сборным из Бухареста, Загреба, Ханоя, Гонконга, Сингапура. Всего в конкурсе участвовали более 30 команд из разных стран мира.
На протяжении двух часов школьники решали задачи по математике и информатике, физике и химии – всего 80 заданий, по 20 для каждой дисциплины.
Столичные школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания по данным исследования TIMSS. Это говорит о росте уровня московского школьного образования и тяги подрастающего поколения к техническим специальностям и точным наукам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: