Подведены итоги олимпиады "Московский учитель"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице назвали победителей и призеров метапредметной олимпиады "Московский учитель", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В олимпиаде участвовали свыше 13 тысяч педагогов, 664 из которых стали призерами, а 71 – победителями. В этом году финал проходил дистанционно.

"Московских учителей всегда отличала способность находить время для профессионального развития. Это важно для того, чтобы педагог говорил на одном языке со своими учениками, которые воспринимают цифровую реальность как естественную среду обитания и готовы учиться с использованием возможностей электронных ресурсов", – заявил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

По его словам, участники олимпиады повысили свое мастерство и получили новые умения для создания единой образовательной среды московской школы.

Во время конкурсных испытаний педагогам предлагалось решить задачи не по своему предмету, составить задания для формирования функциональной грамотности учеников, разработать план современного урока и проверить школьные работы по заданным критериям.

21 декабря запустят регистрацию педагогических команд для участия в конкурсе "Учителя года Москвы – 2021". Победители и призеры "Московского учителя" смогут войти в состав школьных команд или стать их капитанами.

Ранее московские школьники стали лидерами междисциплинарного командного блицтура V Международной олимпиады мегаполисов.

Учащиеся столичных школ набрали 69 баллов при возможных 80. В данном туре турнира победа досталась также сборным из Бухареста, Загреба, Ханоя, Гонконга, Сингапура. Всего в конкурсе участвовали более 30 команд из разных стран мира.

На протяжении двух часов школьники решали задачи по математике и информатике, физике и химии – всего 80 заданий, по 20 для каждой дисциплины.

Столичные школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания по данным исследования TIMSS. Это говорит о росте уровня московского школьного образования и тяги подрастающего поколения к техническим специальностям и точным наукам.