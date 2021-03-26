Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конкурс "Учитель года" необходимо проводить в формате реалити-шоу в течение года, считает Владимир Путин. С такой инициативой он выступил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

"Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года. Я уже администрации (президента) говорил об этом. Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении", – отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин пообещал поддержать инициативу объявить 2023-й Годом математики. Перед этим с подобной просьбой к президенту обратился математик Михаил Гуров из Ростовской области. Преподаватель был признан "Учителем года – 2020" в России.

Специалист уже десять лет работает с учениками 9-х и 10-х классов в одном из лицеев Ростова-на-Дону. В качестве награды Гуров получил хрустальную статуэтку в виде пеликана.

