В финал конкурса "Воспитатель года Москвы – 2021" вышли 28 педагогов

09:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В финал конкурса педагогического мастерства и общественного признания "Воспитатель года Москвы – 2021" вышли 28 педагогов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Победитель состязания 2020 года Светлана Тулайкина, которая проведет онлайн-жеребьевку для решающего тура, отметила, что для современных воспитателей важно самосовершенствоваться.
"Любой конкурс – это новая ступень в саморазвитии. Он позволяет пробовать свои силы, обмениваться опытом с коллегами-единомышленниками и искать новые пути развития системы дошкольного образования", – подчеркнула воспитатель.
Заключительный этап конкурса пройдет с 16 марта по 30 апреля. Он состоит из педагогического мероприятия с детьми, тему и возраст дошкольников определят на жеребьевке. Кроме того, на сайт Городского методического центра потребуется загрузить эссе о развитии системы дошкольного образования.
Определять лауреатов двух этапов будет экспертное жюри. Победителя назовут позже, в конце апреля.
Накануне в Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей до 35 лет. Соответствующую норму могут закрепить в качестве отдельного правового статуса. В Совфеде инициативу поддержали, указав, что оклад может отличаться только по географическим показателям в связи с надбавками.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: