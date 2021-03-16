В финал конкурса "Воспитатель года Москвы – 2021" вышли 28 педагогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В финал конкурса педагогического мастерства и общественного признания "Воспитатель года Москвы – 2021" вышли 28 педагогов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Победитель состязания 2020 года Светлана Тулайкина, которая проведет онлайн-жеребьевку для решающего тура, отметила, что для современных воспитателей важно самосовершенствоваться.

"Любой конкурс – это новая ступень в саморазвитии. Он позволяет пробовать свои силы, обмениваться опытом с коллегами-единомышленниками и искать новые пути развития системы дошкольного образования", – подчеркнула воспитатель.

Заключительный этап конкурса пройдет с 16 марта по 30 апреля. Он состоит из педагогического мероприятия с детьми, тему и возраст дошкольников определят на жеребьевке. Кроме того, на сайт Городского методического центра потребуется загрузить эссе о развитии системы дошкольного образования.

Определять лауреатов двух этапов будет экспертное жюри. Победителя назовут позже, в конце апреля.

Накануне в Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей до 35 лет. Соответствующую норму могут закрепить в качестве отдельного правового статуса. В Совфеде инициативу поддержали, указав, что оклад может отличаться только по географическим показателям в связи с надбавками.

