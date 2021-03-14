"Московская электронная школа" помогла справиться с вызовами пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Московская электронная школа" помог справиться с вызовами в сфере образования, которые принесла с собой пандемия коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам мэра, выстроить эффективную работу педагогам и учащимся помогли современные информационные технологии.

"Видно по всем показателям, что мы справились с теми вызовами, которые были, во многом благодаря "Московской электронной школе", видеоурокам, дистанционным занятиям и так далее Но, конечно, пандемия сподвигла нас быстрее развивать электронные сервисы", – сказал Собянин.

Сейчас школьников готовят в нормальном режиме. Как подчеркнул глава города, несмотря на развитие технологий в сфере образования, ключевой фигурой остается педагог. Собянин отметил, что учитель находится в центре всей системы, нацеленной на то, чтобы ребенок получил как знания, так и хорошее воспитание.

На МЭШ размещено около 53 тысяч сценариев уроков, 9 тысяч видеоуроков, более 1,7 тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников, более 137 тысяч образовательных интерактивных приложений, 11 уникальных виртуальных лабораторий и 245 произведений художественной литературы.

Ранее Собянин заявил, что во время пандемии коронавируса в столице был организован непрерывный и качественный образовательный процесс. Он напомнил, что в период дистанционного обучения активно использовались различные электронные ресурсы, среди которых "Московский образовательный телеканал", онлайн-школа Центра педагогического мастерства, сервис "Мои достижения" и другие платформы.

Сообщалось, что в 2021 году московская система образования будет нацелена на развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования. Кроме того, будет и дальше реализовываться проект "Школа старшеклассников", развиваться МЭШ и системы независимых диагностик.

