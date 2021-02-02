Путин поддержал идею посвятить 2023 год математике

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Владимир Путин пообещал поддержать инициативу объявить 2023-й Годом математики. Об этом президент РФ заявил на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".

"2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим", – передает слова Путина ТАСС.

Ранее с подобной просьбой к президенту обратился математик Михаил Гуров из Ростовской области. Преподаватель был признан "Учителем года – 2020" в России.

Уточняется, что специалист уже десять лет работает с учениками 9-х и 10-х классов в одном из лицеев Ростова-на-Дону. В качестве награды Гуров получил хрустальную статуэтку в виде пеликана.

