Более 2 млн заявок подано для электронного голосования на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне подали уже больше 2 миллионов заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих парламентских выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Теперь о том, как у нас идет подготовка к голосованию дистанционному в Москве и еще шести регионах, в которых это будет происходить. По дистанционному электронному голосованию у нас подано в общей сложности 2 миллиона 32 тысячи 498 заявок", – заявила она.

По словам Памфиловой, Москва является лидером по количеству поданных заявлений. Она отметила, что ЦИК продолжает работу по постепенному усовершенствованию системы онлайн-голосования, чтобы укрепить доверие к ней со стороны граждан.

"Мы работаем над системой электронного дистанционного голосования очень интенсивно, но не суетимся и не спешим. Потому что если не проработал какие-то аспекты, наломал дров на самом старте, то тогда уже ту дискредитацию и рухнувшее доверие ничем не восстановить", – сказала глава ЦИК в эфире канала НТВ.

Памфилова при этом отметила, что ДЭГ при всех его плюсах никогда не сможет полностью вытеснить традиционный способ голосования. Оно должно лишь стать дополнением, расширяющим возможность граждан реализовать свои избирательные права.

"Хочу подчеркнуть, что это (электронное голосование. – Прим. ред.) никогда не заменит полностью <...> традиционный вид голосования. Он был, есть и будет", – указала Памфилова.

Она уточнила, что после выборов Центризбирком проведет оценку, выросло ли количество желающих голосовать дистанционно.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

