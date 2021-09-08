Участники программы "Миллион призов" получают шанс выиграть призовые баллы, которые приравниваются к рублям.

Их можно потратить в магазинах, аптеках, на проезд, ювелирные украшения и бытовую технику. И это помимо суперпризов – машин и однокомнатных квартир.

Что нужно сделать? Зарегистрироваться на онлайн-голосование, принять в нем участие и ждать розыгрышей. Они будут проходить ежедневно с 18 по 20 сентября. Следить можно будет на телеканале Москва 24, а узнать результаты на сайте ag-vmeste.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября. Своих кандидатов выдвинули 14 политических партий.