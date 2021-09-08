У студентов Университета нефти и газа имени Губкина появился новый учебный курс. Он посвящен системному и критическому мышлению.

В среду, 8 сентября, ребятам презентовали учебник с одноименным названием под редакцией Анатолия Вассермана. Известный публицист и эрудит также побывал на мероприятии. Как было отмечено на встрече, аналогов нового курса нет.

"В этот учебник вошел опыт можно сказать более чем двух десятилетий. В чем я совершенно уверен, что этими двумя десятилетиями не ограничится, что по мере расширения учебной аудитории будут отрабатываться все новые методы обучения, будут обнаруживаться какие-то более эффективные методы такого обучения", – сказал Вассерман.

По его словам, в учебнике собраны разнообразные методы для развития способностей и творческого мышления: от мозгового штурма до теории решения изобретательских задач. Курс по системному и критическому мышлению поможет студентам научиться делать выводы, принимать решения на основе проведенного анализа, а также формировать собственное мнение и отстаивать позицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.