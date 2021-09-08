В Москве планируют внедрить систему распознавания лиц в школах – СМИ

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Столичные власти могут внедрить в школах города систему распознавания лиц. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на отзыв руководителя столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуарда Лысенко на разработанный Минцифры проект постановления правительства.

Из отзыва Лысенко следует, что к 2022 году ДИТ совместно с департаментом образования и науки города планирует внедрить в школах систему распознавания лиц.

Таким образом, учащихся и педагогов будут впускать только после прохождения биометрической аутентификации.

Ранее стало известно, что в пяти российских регионах МВД начало использовать новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. Технологический партнер Ростеха Ntechlab разработал систему распознавания лиц, уже применяемую в некоторых регионах РФ. К настоящему моменту компания объединила ее с функцией распознавания силуэтов людей и машин.