Эксперты назвали самые популярные для изучения иностранные языки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самыми популярными для изучения языками у россиян являются английский, китайский и немецкий, сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов "СберУслуги".

По данным сервиса, чуть менее 70% россиян в этом году искали преподавателя по английскому языку. Вторым по популярности языком стал китайский. Немецкий язык занял третье место.

В целом самыми актуальными иностранными языками на сегодняшний день считаются английский, испанский, арабский, китайский, французский и немецкий.

"Английский остается главным международным языком. Это язык, на котором производится большая часть контента: фильмы, книги, музыка и прочее. Также это главный бизнес-язык планеты, на котором заключаются сделки и проводятся переговоры", – говорят эксперты.

Они напомнили, что на этом языке говорят 1,3 миллиарда человек.

Специалисты также рекомендуют заняться китайским, поскольку он становится популярным не только среди любителей восточной культуры, но и среди специалистов из цифровой сферы.

Также в мире широко распространен испанский язык. На нем говорят более 500 миллионов человек, проживающих в Южной Америке и на юге Северной Америки. Популярнее становится и арабский язык. Он пригодится тем, кто работает в нефтегазовом секторе или travel-сфере.

Не стоит игнорировать и французский с немецким. Первый является рабочим языком многих международных организаций, его используют в Швейцарии, Канаде и Африке. Немецкий является основным языком крупнейшей экономики Европы, на нем говорят в Австрии, Бельгии и Швейцарии.

Ранее для московских школьников стартовал проект "ЛингваЛето". В течение каникул специалисты помогали ребятам изучать иностранные языки.

С начала июля до конца августа специалисты по английскому, испанскому, французскому и китайскому языкам готовили топ практических советов, чтобы школьники и студенты колледжей смогли поддержать свои знания иностранного языка на хорошем уровне и пополнить их.

