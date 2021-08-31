В Подмосковье депортировали мигрантов, которые участвовали в драке

37 мигрантов депортировали после драки в Мытищах. Об этом заявили в МВД по Московской области.

О конфликте полицейским сообщили местные жители. Всех участников задержали, отвезли в отделение полиции и составили более 100 протоколов.

Дальше уже разбирался суд. Дела завели о мелком хулиганстве, нарушении миграционного законодательства. Пока состоялся только первый этап выдворения, остальные решения суда на исполнении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.