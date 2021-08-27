"Московский патруль": мошенники похитили у пенсионеров более двух млн рублей

Баснословную прибыль от выгодных вложений обещали столичным пенсионерам некие финансисты по телефону. Доверясь им, пожилые люди отдавали все свои деньги, как они думали, на выгодное дело. В итоге ни то, что процентов, бабушки и дедушки, попрощались и с собственными кровными.

Теперь пенсионеры вместе с адвокатами ходят в полицию практически каждый день в надежде вернуть свои сбережения. Люди потеряли свыше двух миллионов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.