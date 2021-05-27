В СК заявили, что мошенничества в отношении пожилых кратно выросли в пандемию

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С начала пандемии в России значительно возросло количество случаев мошенничества в отношении пожилых людей. Об этом рассказал руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"В период пандемии сначала преступность немного притихла, а потом, через полгода, навалились новые формы преступности – мошенничество. На сотни процентов подскочило мошенничество – обман стариков", – цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что пенсионеры часто становятся жертвами мошенников из-за низкой технической грамотности, чем и пользуются злоумышленники.

Эксперт отметил, что пожилые люди не задумываются о безопасности совершаемых действий.