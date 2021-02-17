В Санкт-Петербурге "электрики" обманули пенсионеров и записали об этом рэп

15:49
Фото: 78.мвд.рф
Полицейские в Санкт-Петербурге пресекли мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники обманывали пенсионеров. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
По данным правоохранителей, молодые люди приходили к пожилым гражданам, представлялись электриками либо газовщиками, после чего убеждали их приобрести оборудование по завышенной цене. Всего полицейским удалось установить 28 эпизодов, общий ущерб по ним превышает 500 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержаны семь человек, трое уже заключены под стражу.
Также на компьютере одного из фигурантов дела были обнаружены рэп-композиции, в которых подробно описывается схема мошенничества.
Ранее столичные полицейские задержали мошенников, которые представлялись сотрудниками газовой службы и заставляли пожилых граждан покупать датчики по завышенным ценам. Тем, кто отказывался – угрожали. Каждое преступление злоумышленники снимали на камеру.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: