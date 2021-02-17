В Санкт-Петербурге "электрики" обманули пенсионеров и записали об этом рэп

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Полицейские в Санкт-Петербурге пресекли мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники обманывали пенсионеров. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

По данным правоохранителей, молодые люди приходили к пожилым гражданам, представлялись электриками либо газовщиками, после чего убеждали их приобрести оборудование по завышенной цене. Всего полицейским удалось установить 28 эпизодов, общий ущерб по ним превышает 500 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержаны семь человек, трое уже заключены под стражу.

Также на компьютере одного из фигурантов дела были обнаружены рэп-композиции, в которых подробно описывается схема мошенничества.

Ранее столичные полицейские задержали мошенников, которые представлялись сотрудниками газовой службы и заставляли пожилых граждан покупать датчики по завышенным ценам. Тем, кто отказывался – угрожали. Каждое преступление злоумышленники снимали на камеру.