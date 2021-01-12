"Московский патруль": полицейские задержали троих лжегазовщиков

В столице полицейские задержали троих предполагаемых преступников, которые проникали в квартиры пенсионеров.

Несколько дней назад, когда они проникли в квартиру к пожилой женщине, молодые люди пообещали установить газовое оборудование, а вместо этого принялись обыскивать квартиру.

Когда пенсионерка пригрозила вызвать полицию, один из мужчин нанес ей несколько ударов, от чего она потеряла сознание. Злоумышленники обыскали квартиру, а затем включили газ и скрылись.

Пенсионерку без сознания нашла родственница. Женщину госпитализировали с переломами костей черепа, травмой шейного отдела позвоночника и множественными гематомами. Об этом – в программе "Московский патруль".

