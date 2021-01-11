Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11 января, 20:18 (обновлено 11.01.2021 21:45)

Главная / Истории /

Водитель самосвала рассказал о причине аварии на Новорижском шоссе

"Автобус разорвало в клочья": подробности аварии на Новорижском шоссе
происшествия ДТП

В Подмосковье на Новорижском шоссе произошла авария. Самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате ДТП четыре человека погибли, еще более 40 получили ранения. Рассказываем, что известно о происшествии.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Не успел затормозить?

В понедельник, 11 января, на Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Московской области водитель самосвала протаранил колонну военных автобусов. По предварительным данным, он не справился с управлением.

По информации Минздрава Подмосковья, четверо военнослужащих погибли, еще 43 человека ранены. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. При этом один человек находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минобороны, уточнив, что в результате ДТП пострадали 42 военнослужащих. С водителем фуры ведут работу правоохранители.

"Основная группа пострадавших перевезена в Москву в госпиталь Вишневского. Водитель сейчас, он абсолютно здоров, проходит следственные действия. Все основные мероприятия сейчас проводятся, следственные действия. Мы сейчас не можем комментировать, в каком он был состоянии, поскольку сейчас идут изучение и исследования следственной группы", – пояснил телеканалу Москва 24 вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

По предварительным данным, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", которая занимается подготовкой водителей для Минобороны. В салоне автобусов были призывники-срочники и несколько командиров, служащих по контракту.

Перед происшествием колонна автобусов возвращалась в место постоянной дислокации и остановилась из-за поломки одного из транспортных средств.

По словам очевидца происшествия Сергея, к месту аварии сразу приехали пожарные, сотрудники скорой помощи и МЧС.

Видео: Москва 24

"Фура влетела в военную колонну. Автобус, сзади который был, разорвало в клочья. Насчет КамАЗа – кабина тоже покорежена хорошо. Полиции там машин 10 и пожарные, скорые и МЧС. Скорых четыре уже уехало, пожарных – две. Также службы спасения там были и вертолет один приземлился", – пояснил он.

Еще один водитель, Улугбек, рассказал, что проезжающие мимо автомобилисты останавливались, в том числе и он, чтобы помочь пострадавшим. По словам очевидца, самого момента аварии он не застал.

"Увидел аварию, остановился, помог чем мог, аптечку оставил. Водители останавливались помогали. Скорая быстро подъехала. Один военный попросил в машине посидеть, у него нога была сломана, ему тоже помог", – вспоминает он.

"Хороший человек"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

По данным СМИ, за рулем самосвала находился 26-летний водитель. После аварии он якобы рассказал сотрудникам ГИБДД, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей, а потому боковое стекло его машины залепило грязью. Парень начал протирать его тряпкой, отвлекся и не успел вовремя затормозить перед колонной автобусов.

Знакомая водителя самосвала рассказала Москве 24, что он хороший человек. О его вождении она отзывается так: "На трассе ведет себя бережно и осторожно, с предусмотрительностью. Соблюдает ПДД, никогда не лихачит, ведет себя достойно на дорогах".

Известно, что молодой человек арендовал самосвал у компании ООО "Триумф ВНВ". Об этом сообщила гендиректор организации Наталья Попович.

Эта машина – наша Scania. Но водитель этот у нас не работает. Он взял у нас самосвал в аренду и занимался частными заказами, которые выполнял на нашем автомобиле.
Наталья Попович
гендиректор ООО "Триумф ВНВ"

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что водитель самосвала задержан. По факту ДТП Следственный комитет и МВД возбудили уголовные дела. В настоящее время следователи и криминалисты опрашивают очевидцев и потерпевших, а также проводятся другие следственные мероприятия для установления причин произошедшего.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать