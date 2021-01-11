Вице-губернатор Подмосковья рассказал о ДТП с автобусами Минобороны

18:27
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Основная группа пострадавших в результате ДТП с участием самосвала и военных автобусов перевезена в госпиталь Вишневского в Москве. Об этом телеканалу Москва 24 сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
"Основная группа пострадавших перевезена в Москву в госпиталь Вешневского. Водитель сейчас, он абсолютно здоров, проходит следственные действия. Все основные мероприятия сейчас проводятся, следственные действия. Мы сейчас не можем комментировать, в каком он был состоянии, поскольку сейчас идут изучение и исследования следственной группы. Он не задержан. С ним ведутся следственные действия", – подчеркнул Тресков.
На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате ДТП пять автобусов получили повреждения.
В Минобороны отмечали, что в результате инцидента погибли четверо военнослужащих. Остальные пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Проверка по факту аварии была организована командованием Западного военного округа.
В результате ДТП погибли 4 человека. Пострадали более 40 человек
Число пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе увеличилось до 26 человек
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