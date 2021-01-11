Появилось видео с места крупного ДТП на Новорижском шоссе

Видео: Москва 24

В распоряжении телеканала Москва 24 появилось видео первых минут после ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье.

На кадрах виден искореженный от столкновения автобус, лежащие на асфальте пострадавшие и очевидцы, которые оказывают им помощь.

На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате ДТП пять автобусов получили повреждения, погибли четыре человека.

По предварительным данным, число пострадавших превысило 20 человек, все они доставлены в Красногорскую больницу. Причина и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняется.