Психолог объяснила, почему женщина стала писать в Twitter во время пожара в Екатеринбурге

15:52
Фото: 66.mchs.gov.ru
Специалист по психологической подготовке Наталья Ещенко считает, что женщина, писавшая в Twitter во время пожара в Екатеринбурге, могла сделать это как последний крик о помощи. По мнению психолога, в ситуации реальной угрозы жизни человек склонен предпринимать автоматические, неосознанные действия.
Ещенко отметила, что, даже если человек обучен поведению в экстренной ситуации, невозможно предугадать, как он будет себя вести в такие минуты. "Все обучающие моменты в ситуации реального осознания опасности жизни отключаются", – сообщила специалист в диалоге с Москвой 24.
Психолог привела примеры, как нестандартно люди могут реагировать на экстренные ситуации. Когда терпит крушение самолет, пассажиры пишут родным сообщения, которые никогда не будут доставлены. Тонущий пытается поднять руку над водой, хотя это его уже не спасет. А кто-то ничего не предпринимает и просто начинает молиться. Женщина из Екатеринбурга выбрала призыв о помощи в соцсети.
"Человек в экстремальной ситуации делает очень стереотипные автоматические вещи. Например, во время автоаварии левша, переученный в детстве на правую руку, начинает рулить левой рукой. В экстренной ситуации запускается природный автоматический механизм", – подчеркнула Ещенко.
Фото: скриншот Twitter
Психолог предположила, что для женщины при пожаре было более привычным действием написать в соцсеть, она могла сделать это на автомате в состоянии шока. "У нас опыт общения со службами экстренной помощи гораздо меньше, чем с соцсетями. Тут ты что-то написал, и может, люди услышат и кто-то поможет", – отметила Ещенко.
По мнению психолога, в этой ситуации не нужно пытаться оценить и проанализировать поведение женщины, почему она вместо каких-то действий стала писать в соцсеть.
В результате пожара женщина и ее семилетняя дочь погибли от отравления угарным газом. Всего жертвами пожара в Екатеринбурге стали 8 человек. Были эвакуированы 90 человек, включая 9 детей.
Предполагаемой причиной пожара прокуратура назвала неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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