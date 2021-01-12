Психолог объяснила, почему женщина стала писать в Twitter во время пожара в Екатеринбурге

Фото: 66.mchs.gov.ru

Специалист по психологической подготовке Наталья Ещенко считает, что женщина, писавшая в Twitter во время пожара в Екатеринбурге, могла сделать это как последний крик о помощи. По мнению психолога, в ситуации реальной угрозы жизни человек склонен предпринимать автоматические, неосознанные действия.

Ещенко отметила, что, даже если человек обучен поведению в экстренной ситуации, невозможно предугадать, как он будет себя вести в такие минуты. "Все обучающие моменты в ситуации реального осознания опасности жизни отключаются", – сообщила специалист в диалоге с Москвой 24.





Наталья Ещенко специалист по психологической подготовке Возможно, у нее не было опыта звонков в службу спасения. Понятно, что в пожарную помощь уже позвонили люди. Куда ей еще звонить? Женщина закрыта, она заперта. Кто-то в такой ситуации кричит из окна, а она пишет в Twitter.

Психолог привела примеры, как нестандартно люди могут реагировать на экстренные ситуации. Когда терпит крушение самолет, пассажиры пишут родным сообщения, которые никогда не будут доставлены. Тонущий пытается поднять руку над водой, хотя это его уже не спасет. А кто-то ничего не предпринимает и просто начинает молиться. Женщина из Екатеринбурга выбрала призыв о помощи в соцсети.





Наталья Ещенко специалист по психологической подготовке Это последний крик о помощи, чтобы кто-то услышал ее последние слова. Она не прощалась, это попытка заявить миру о себе, что я еще есть. Сообщить о том, что произошло. Не важно кому.

"Человек в экстремальной ситуации делает очень стереотипные автоматические вещи. Например, во время автоаварии левша, переученный в детстве на правую руку, начинает рулить левой рукой. В экстренной ситуации запускается природный автоматический механизм", – подчеркнула Ещенко.



Фото: скриншот Twitter

Психолог предположила, что для женщины при пожаре было более привычным действием написать в соцсеть, она могла сделать это на автомате в состоянии шока. "У нас опыт общения со службами экстренной помощи гораздо меньше, чем с соцсетями. Тут ты что-то написал, и может, люди услышат и кто-то поможет", – отметила Ещенко.

По мнению психолога, в этой ситуации не нужно пытаться оценить и проанализировать поведение женщины, почему она вместо каких-то действий стала писать в соцсеть.





Наталья Ещенко специалист по психологической подготовке Ни в коем случае нельзя думать о том, что она желала таким образом получить какое-то количество лайков. Никто не знает, как он себя поведет в момент реальной опасности для жизни. Здесь никого нельзя осуждать.

В результате пожара женщина и ее семилетняя дочь погибли от отравления угарным газом. Всего жертвами пожара в Екатеринбурге стали 8 человек. Были эвакуированы 90 человек, включая 9 детей.

Предполагаемой причиной пожара прокуратура назвала неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".