Пользователи Twitter пытались спасти из пожара в Екатеринбурге просившую о помощи женщину

Фото: 66.mchs.gov.ru

Несколько неравнодушных россиян, увидевших призывы жительницы Екатеринбурга о помощи в Twitter, откликнулись на ее посты и попытались вызвать к горящему дому спасательные службы.

Женщина проживала с семилетним ребенком на девятом этаже в многоэтажке на Рассветной улице, где в ночь на вторник, 12 января, произошел пожар. Во время происшествия она начала писать посты о помощи: "9 этаж, умираем", "Квартира снизу горит, задыхаемся", "Я с ребенком взаперти, ***", "Вызовите пожарных, горим". Кроме того, женщина опубликовала в интернете свое фото во время пожара.



Фото: скриншот Twitter

"Где вы, какой город, адрес?" – мгновенно откликнулся в комментарии под постом Николай. Другой человек поделился адресом, и Николай сообщил, что уже вызвал подмогу. "Я позвонил, информацию приняли", – написал мужчина.

Другой подписчик Эдуард также сообщил в комментарии, что позвонил в службу спасения: "Я позвонил в 112. Машина уже на месте, тушат".

Были и те, кто подсказывал, как вести себя при пожаре. "Воду из всех кранов, мокрые тряпки под все двери", – написал Серафим. "Дышать через мокрые тряпки, в ванной должно быть меньше дыма", – добавил другой мужчина.



Фото: скриншот Twitter

К сожалению, спасти женщину с ребенком не удалось. Они скончались от отравления угарным газом. Всего жертвами пожара, произошедшего в ночь на вторник в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, стали 8 человек. Сотрудники МЧС эвакуировали 90 человек, включая 9 детей.

Предполагаемой причиной пожара прокуратура назвала неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”.