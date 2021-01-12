Названы вероятные причины пожара в Екатеринбурге

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Вероятной причиной возгорания в квартире в Екатеринбурге стала газовая горелка, передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"В квартире, где был очаг возгорания, за неуплату было отключено электричество, и они отапливали квартиру газовой горелкой. От нее даже остался прогар на полу. Также причиной пожара могла стать непотушенная сигарета", – поделился собеседник агентства.

В пожаре, который произошел накануне ночью в доме 1982 года постройки, погибли восемь человек. Еще 90 жильцов были эвакуированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Временно исполняющий полномочия главы уральской столицы Алексей Орлов заявил, что погибшие при пожаре отравились угарным газом.