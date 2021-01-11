Устроившего ДТП на Новорижском шоссе водителя ранее увольняли с работы за дисциплину

20:17
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Водителя, устроившего ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье, ранее увольняли за невыходы на работу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на генерального директора строительной компании "Квант" Артура Закирова, который был начальником мужчины.
Он рассказал, что водителя уволили в декабре по статье. По словам Закирова, он систематически не выходил на работу и "устраивал бунты".
Закиров подчеркнул, что при этом водитель хорошо справлялся со своими обязанностями, однако с ним пришлось попрощаться из-за проблем с дисциплиной.
"Водитель он неплохой. Странно, что он попал в такое ДТП", – отметил он.
На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. Пять автобусов получили повреждения.
В результате аварии погибли 4 человека, более 40 пострадали, рассказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.
Число пострадавших военных в ДТП на Новорижском шоссе превысило 40 человек
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