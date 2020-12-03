Фото: Москва 24/Александр Авилов

Охранника стоянки в Москве задержали за поджог заброшенных гаражей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления национальной гвардии России.

Возгорание произошло в гаражном кооперативе на Бутовской улице. На территории заброшенных гаражей сотрудниками Росгвардии был задержан 43-летний житель Ивановской области, который работает охранником на прилегающей к гаражам стоянке.

Задержанный мужчина рассказал, что в гаражах регулярно собирались граждане без определенного места жительства, которые систематически выпивали и скандалили. Он сообщил, что поджег гаражи, потому что устал от постоянно шума.

Сейчас с подозреваемым работают сотрудники полиции. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Оренбурга на проспекте Победы мужчина случайно поджег себя в лифте. На кадрах с видеонаблюдения было видно, как молодой человек вошел в лифт с незажженной сигаретой во рту и стаканом прозрачной жидкости.

После этого он достал зажигалку и намеренно поднес ее к емкости. В этот момент жидкость моментально вспыхнула, огонь перекинулся на одежду мужчины. Выбраться из горящего лифта он смог, когда открылись его двери.

