На Украине подростки подожгли своего друга ради видео

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Запорожской области подростки подожгли своего друга, объяснив свои действия намерением снять крутое видео. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным правоохранительных органов, пострадавшего 12-летнего подростка доставили в городскую больницу Бердянска. У ребенка диагностировали ожоги разной степени тяжести.

"Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать крутое видео", – уточнили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Оренбурга на проспекте Победы мужчина случайно поджег себя в лифте. Пострадавшему чудом удалось избежать смерти.

