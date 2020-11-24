Житель Урала после ссоры поджег свой дом вместе с родственниками

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Житель Урала подозревается в поджоге собственного дома вместе с родственниками. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

По данным СК, мужчина 1987 года рождения в доме на улице Гоголя на фоне конфликта со своей родственницей 1960 года рождения разлил легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджег ее. В результате пострадали четыре человека, находящиеся в этот момент в доме.

"В результате данного происшествия в больницу доставлены сам подозреваемый, его 30-летняя жена, 11-летний мальчик (сын подозреваемого) и упомянутая 60-летняя родственница. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом". В настоящий момент следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В сентябре житель Свердловской области поджег знакомого из-за конфликта, который возник во время совместного застолья. Инцидент произошел в Алапаевске. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

