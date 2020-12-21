В московском клубе пресечена незаконная торговля алкоголем

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В ночном клубе в центре Москвы пресекли незаконную продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В молодежном ночном клубе, который располагается в подвальном помещении нежилого здания на улице Верхней Сыромятнической, специалисты пресекли незаконную продажу алкоголя. В помещениях заведения был найден алкоголь без соответствующей лицензии", – говорится в сообщении.
От посетителей данного заведения ранее поступала информация о продаже несовершеннолетним спиртного и так называемого веселящего газа.
"Алкоголь, который был найден в ходе проверки, изъяли. Продукция будет уничтожена после вынесения судом решения. В отношении администратора ночного клуба возбуждено дело об административном правонарушении", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Москве изъяли около 1,5 миллиона бутылок нелегального алкоголя за 5 лет.
"Московский патруль": полиция накрыла точку нелегальной продажи алкоголя
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