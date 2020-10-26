Незаконная реализация алкогольной продукции пресечена в столице

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Представители департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы выявили место, где незаконно продавали алкоголь. Коммерческая деятельность велась на территории ММДЦ "Москва-Сити", говорится на портале мэра и правительства города.

Рейд при участии департамента торговли и услуг Москвы, а также работников 2-го оперативного полка ГУ МВД России по столице организовали в башне "Федерация".

Во время проверки выяснилось, что в двух помещениях апартаментов велась коммерческая деятельность. При этом они предназначены для индивидуального проживания.

На 75-м этаже работало кафе, где и торговали алкоголем без соответствующей лицензии. В результате из незаконного оборота изъяли 219 единиц крепкой алкогольной продукции и пива. Кроме того, в отношении владельцев заведения составили протоколы.

Еще на 84-м этаже в индивидуальных апартаментах действовала кальянная. В ней подтвердили факт незаконной продажи спиртного, в общей сложности изъяли 16 единиц крепкого алкоголя.

Ранее говорилось, что в Москве изъяли около 1,5 миллиона бутылок нелегального алкоголя за 5 лет.

