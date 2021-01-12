В Подмосковье арестовали водителя самосвала, въехавшего в колонну военных автобусов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Суд арестовал на два месяца водителя самосвала, врезавшегося в колонну автобусов с военными на Новорижском шоссе. Ему предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации транспортных средств.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Авария с участием самосвала и военных автобусов произошла 11 января на Новорижском шоссе в Подмосковье. Водитель рассказал, что во время поездки стекло его машины залепило грязью. Он попытался его отмыть и отвлекся от движения, из-за чего и врезался в колонну военных автобусов.

В Минздраве Московской области сообщили, что в результате аварии 4 человека погибли, еще более 40 получили различные травмы. По данным Минобороны, один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины".

