Женщину ранили ножом в квартире на юго-востоке Москвы

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В квартире на юго-востоке столицы женщина получила ножевое ранение, после чего была госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

"Пострадавшая, проживающая в квартире на улице Батюнинской, обратилась за медицинской помощью утром 11 января. Ранее неизвестным ей было нанесено колото-резаное ранение передней брюшной стенки с повреждением внутренних органов. Это произошло в квартире на улице 2-й Курьяновской, доме 9", – говорится в сообщении.

Пострадавшая в настоящий момент госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали в столице 41-летнего подозреваемого в убийстве знакомого. На теле 26-летнего мужчины было обнаружено колото-резаное ранение груди. По данным следствия, убийство произошло 8 января.