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Происшествия

10:18

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого во время застолья

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали в столице 41-летнего подозреваемого в убийстве знакомого, сообщает "Вечерняя Москва".

Убитый был найден в квартире дома на проезде Шокальского. На теле 26-летнего мужчины было обнаружено колото-резаное ранение груди. По данным следствия, убийство произошло 8 января.

Подозреваемым оказался знакомый жертвы, который сознался в содеянном на допросе. По его словам, во время распития алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого задержанный нанес жертве удар ножом.

Расследование дела продолжается, подозреваемому предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что студента Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) – Российского технологического университета (РТУ) убили в Зеленограде.

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