СК завел дело после нападения на полицейских в Грозном

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СК РФ по Чеченской Республике возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, 28 декабря в районе 14 часов в городе Грозном двое неизвестных напали на сотрудников полиции, которые патрулировали улицу Мира. Злоумышленники были с ножами.

"В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован", – уточнили в пресс-службе Следственного комитета. В СК добавили, что сейчас устанавливаются личности нападавших, расследование дела продолжается.

Первоначально сообщалось, что в результате инцидента были убиты двое полицейских, однако потом эта информация была опровергнута.