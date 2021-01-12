СК начал проверку после избиения до смерти пенсионерки в Москве

Фото: скриншот видео "Петровка 38"
СК РФ по Москве начал проверку после избиения до смерти пенсионерки. Инцидент произошел на юго-востоке столицы, говорится на сайте ведомства.
По данным следователей, злоумышленники попали в квартиру пенсионерки, представившись сотрудниками газовой службы. После того как москвичка заметила подозрительное поведение у мужчин, они напали на нее и похитили вещи.
Потерпевшая была доставлена в больницу, однако позднее скончалась.
Полицейские завели уголовное дело по статье "Разбой". Теперь московские следователи будут проводить комплекс следственных действий.
Ранее москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков. Горожан предупредили, что выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан.